Ein Traum geht in Erfüllung

Münster - An der Hand von Philipp Lahm, Toni Kroos oder Manuel Neuer ins Preußenstadion einlaufen: Dieser Traum geht für elf Kinder in Erfüllung. In Zusammenarbeit mit dem SC Preußen Münster und Agravis suchen die Westfälischen Nachrichten elf Mädchen und Jungen, die zu Beginn der Partie mit den Profis auf das Spielfeld gehen.