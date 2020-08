Gesucht: Lieblingsplätze der Vierbeiner

Ob die gemütliche Couch im Wohnzimmer, die Gartenliege im Sonnenschein oder gar der Strand der mecklenburgischen Ostseeküste – die Lieblingsplätze der Vierbeiner, deren Besitzer anlässlich der Doglive-Fotoaktion Bilder ihrer Hunde eingereicht haben, sind vielfältig.

Mehr als 100 Porträts haben die Westfälischen Nachrichten bislang erhalten. Noch bis einschließlich 28. Dezember (Mittwoch) haben Leser die Gelegenheit, Bilder ihrer Hunde an ihrem Lieblingsplatz einzusenden – und haben damit die Chance auf drei Preise. Auf die Gewinner wartet 2017 ein professionelles Fotoshooting mit „Dog Models“ (Birgit Kersting) und Futter von „Animonda“ im Wert von 150 Euro für den ersten Platz. Für die Plätze zwei und drei gibt es Futter von „Animonda“ im Wert von jeweils 50 Euro. Eine Jury wählt die 50 besten Fotografien aus, die während der Messe ausgestellt werden. Vor Ort können dann die Besucher für ihr Lieblingsmotiv abstimmen und so selbst den Gewinner küren.

Wer am Fotowettbewerb teilnehmen möchte, lädt sein Foto (jeweils eines!) bis zum 28. Dezember (Mittwoch) mithilfe des untenstehenden Online-Formulars hoch. Das Foto soll nur das Tier zeigen, keine Menschen. Das Foto darf maximal 3 MB groß sein und es müssen der Name des Hundes, die Rasse sowie die Situation beschrieben werden, in der er aufgenommen wurde. Wer sich mit dem Hochladen schwer tut, kann sein Foto mit allen Informationen auch an diese Email-Adresse senden: marketing@wn.de .