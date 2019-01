Die große Reise nach der Auszeit

Sein erstes Album „Laufen Lernen“ finanzierte Giesinger über eine Crowdfunding-Kampagne, ehe er eine Plattenfirma fand. Das zweite Album „Der Junge, der rennt“ bringt ihm den Durchbruch. 2016/17 spielte er über dreihundert Konzerte. Giesinger sagt selbst: „Verrückt, was in ein paar Jahren so passiert.“ Im Sommer hatte er 45 Festivalauftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit dem neuen Album macht er sich zum ersten Mal bewusst, welchen Weg er hinter sich hat und reflektiert über die Phase des permanenten Unterwegsseins.

Max Giesinger in der Sputnikhalle 1/11 Foto: Johannes Feindler

Max Giesinger in der Sputnikhalle Foto: Johannes Feindler

Foto: Johannes Feindler

Foto: Johannes Feindler

Foto: Johannes Feindler

Foto: Johannes Feindler

Foto: Johannes Feindler

Foto: Johannes Feindler

Foto: Johannes Feindler

Foto: Johannes Feindler

Foto: Johannes Feindler