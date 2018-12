Die Tour der besten Talente

„Voice of Germany“-Show in Münster

Münster -

Mit Jessica, Eros, Benjamin und Samuel stehen jetzt die vier Finalisten von „The Voice of Germany“ fest. Am 16. Dezember fällt in der achten Staffel der erfolgreichsten deutschen Musik-Show zwischen ihnen die Entscheidung. Unabhängig davon geht das Quartett auf Tour – begleitet von zwei per Wildcard gekürten Gewinnern und der Live-Band. Am 3. Januar 2019 (Donnerstag, 19.30 Uhr) steigt die Show im MCC Halle Münsterland.