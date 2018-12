Das Vermächtnis des „King of Pop“

Am Londoner West End schaffte die Show sogar den Sprung in die Top 15 der Produktionen mit den längsten Laufzeiten und feierte im September seine 4 000. Aufführung. Die Musik- und Tanzshow präsentiert über 30 Songs aus der beispiellosen, mehr als 40-jährigen Karriere des Ausnahmekünstlers und lässt das Publikum hautnah eintauchen in das künstlerische Vermächtnis des „King of Pop“: Von den ersten Erfolgen mit den Jackson 5 wie „ABC“ oder „Can You Feel It“, über Welt-Hits wie „Bad“ und „Billie Jean“, bis hin zu den Songs aus seinem legendären sechsten Studioalbum „Thriller“, das ihn zum kommerziell erfolgreichsten Künstler der 80er-Jahre machte.

Adrian Grant hat das Originalkonzept der Show geschaffen und begleitet sie als Executive Director. Die Erinnerung an seinen Freund und Wegbegleiter ist für ihn und die gesamte Gruppe eine Verpflichtung. „Michaels Spirit lebt durch seine Musik weiter. Ich schätze mich glücklich, ihn 21 Jahre gekannt zu haben. Sein Talent und seine Persönlichkeit haben mich und auch die Show geprägt“, sagt Grant.