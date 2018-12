Ohne Parsons als Toningenieur wären die Beatles-Klassiker „Abbey Road“ und „Let It Be“ sowie Pink Floyds Meisterwerk „Dark Side Of The Moon“ in der vorgelegten Form kaum denkbar gewesen. Als Musiker gelang es Parsons über Jahrzehnte, erfolgreich Single-Hits wie „Damned If I Do“, „Lucifer“, „Don´t Answer Me“, „Prime Time“ und natürlich „Eye In The Sky“ aus dem gleichnamigen Album vorzulegen. Zehn Stücke aus dem 1982 veröffentlichten Werk nehmen die zentrale Rolle bei seiner Tournee ein.

Zum Thema Ticket-Info : Eintrittskarten für „Alan Parsons Live Project“ am 18. Juni 2019 (Dienstag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland sind erhältlich im WN-Ticket-Shop am Prinzipalmarkt in Münster, über die WN/Eventim-Ticket-Hotline ' 01806 / 570 067 (Festnetz 0,20 Euro/Anruf, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf, 7,50 Euro Service- und Versandgebühr) oder unter wn.de/tickets. ...