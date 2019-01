Großer Reitsport in zwei Hallen

Obschon sich Münster auch Konkurrenzveranstaltungen stellen muss, sind bezogen auf die Springreiterszene mit Maurice Tebbel, Gerrit Nieberg und der Dänin Zascha Nygaard Andreasen genau jene gemeldet, die im Vorjahr auf den Rängen eins bis drei des Großen Preises landeten. „Wir sind wie in den vergangenen Jahren wieder gut aufgestellt“, sagt Oliver Schulze Brüning, der gut vernetzte Vorsitzende des gastgebenden Reiterverbands Münster. „Ich bin mir sicher, dass wir erneut sehr guten Sport sehen werden.“

Kostümspringen beim K+K-Cup 2018 1/28 Ein Zebra beim K+K-Cup? Ja, das Kostümspringen macht es möglich. Foto: Jürgen Peperhowe

Im Sattel: Ingrid Klimke. Foto: Jürgen Peperhowe

Sie war beim Kostümspringen mit ihrem „Zebra“ Parmenides unterwegs. Foto: Jürgen Peperhowe

Da staunte das Publikum nicht schlecht. Foto: Jürgen Peperhowe

Toni Haßmann ging als Pippi Langstrumpf ins Springen. Foto: Jürgen Peperhowe

Nicht ganz wie das Original: Pippis Pferd „Kleiner Onkel“ ist eigentlich ein Schimmel. Foto: Jürgen Peperhowe

Aber auch so gab das Duo ein tolles Bild ab. Foto: Jürgen Peperhowe

Auch Einhörner fehlten beim Kostümspringen in der Halle Münsterland nicht. Foto: Jürgen Peperhowe

Lars Volmer bestritt mit einem den Parcours. Foto: Jürgen Peperhowe

Thomas Holz deutlich verjüngt Foto: Jürgen Peperhowe

Michael Hagemann mit auffälliger Kopfbedeckung Foto: Jürgen Peperhowe

Dennis Lilienbecker als Karl Lagerfeld Foto: Jürgen Peperhowe

Think pink: Stefanie Bolte Foto: Jürgen Peperhowe

Mathis Schwentker mit zwergenhafter Unterstützung Foto: Jürgen Peperhowe

Kostümspringen beim K+K-Cup 2018 Foto: Jürgen Peperhowe

Karl-Josef Kückmann als Freibeuter auf... Foto: Jürgen Peperhowe

...der MS Günther. Foto: Jürgen Peperhowe

Jörg Oppermann in Bierlaune Foto: Jürgen Peperhowe

Michael Jung als Pumuckl Foto: Jürgen Peperhowe

Steffen Eikenkötter als Tiger Foto: Jürgen Peperhowe

Hans-Thorben Rüder fliegt als Huhn durch den Parcours. Foto: Jürgen Peperhowe

Alina-Noel Potthoff ist tierisch unterwegs. Foto: Jürgen Peperhowe

Elvis lebt: Mario Maintz ist der King. Foto: Jürgen Peperhowe

Viva Las Vegas in der Halle Münsterland Foto: Jürgen Peperhowe

Philipp Hartmann als Rapper Cro Foto: Jürgen Peperhowe

Wie das musikalische Vorbild versteckt der sein Gesicht hinter einer Panda-Maske. Dafür zeigt er seine blanken Arme. Foto: Jürgen Peperhowe

Sogar Hartmanns Pferd trägt stilecht eine Panda-Maske. Foto: Jürgen Peperhowe

Das kuriose Kostümspringen ist für das Publikum immer ein besonderes Vergnügen. Foto: Jürgen Peperhowe

Garanten dafür dürfte es einige geben: Tebbel etwa, der 2017 mit Don Diarado in Münster zum Sieg ritt. Für ihn war der Erfolg nur der Auftakt eines weiteren erfolgreichen Jahres, in dem der 24-Jährige mit der deutschen Equipe bei der WM in Tryon Bronze gewann. Nicht allein deshalb wird ihn die Konkurrenz auf dem Radar haben. Herausforderer gibt es zur Genüge. Nieberg, Mario Stevens (zuletzt Sieger in Oldenburg und im Championat von München), Vielseitigkeits-Ass Sandra Auffarth, der Niederländer Gert-Jan Bruggink, die Brüder Toni und Felix Haßmann oder die K+K-Sieger Jens Baackmann (2017) und Katrin Eckermann (2014).

Auch abseits der in zwei Hallen stattfindenden sportlichen Wettbewerbe gibt es viel zu sehen – alleine 80 Aussteller sorgen dafür.