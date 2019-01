Die WN verlosen Tickets für den Samstag (12. Januar), der unter anderem mit der Springprüfung Kl. S*** mit Stechen um das Championat von Münster, der Kostüm-Punkte-Springprüfung Kl. S** und dem Grand Prix de Dressage echte Höhepunkte bietet.

Obschon sich Münster auch Konkurrenzveranstaltungen stellen muss, sind bezogen auf die Springreiterszene mit Maurice Tebbel, Gerrit Nieberg und der Dänin Zascha Nygaard Andreasen genau jene gemeldet, die im Vorjahr auf den Rängen eins bis drei des Großen Preises landeten. „Wir sind wie in den vergangenen Jahren wieder gut aufgestellt“, sagt Oliver Schulze Brüning, der gut vernetzte Vorsitzende des gastgebenden Reiterverbands Münster. „Ich bin mir sicher, dass wir erneut sehr guten Sport sehen werden.“

Garanten dafür dürfte es einige geben: Tebbel etwa, der 2017 mit Don Diarado in Münster zum Sieg ritt. Für ihn war der Erfolg nur der Auftakt eines weiteren erfolgreichen Jahres, in dem der 24-Jährige mit der deutschen Equipe bei der WM in Tryon Bronze gewann. Nicht allein deshalb wird ihn die Konkurrenz auf dem Radar haben. Herausforderer gibt es zur Genüge. Nieberg, Mario Stevens (zuletzt Sieger in Oldenburg und im Championat von München), Vielseitigkeits-Ass Sandra Auffarth, der Niederländer Gert-Jan Bruggink, die Brüder Toni und Felix Haßmann oder die K+K-Sieger Jens Baackmann (2017) und Katrin Eckermann (2014).

Auch abseits der in zwei Hallen stattfindenden sportlichen Wettbewerbe gibt es viel zu sehen – alleine 80 Aussteller sorgen dafür.