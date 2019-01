Liederfeste auf großer Bühne

Der Domkantor zu Braunschweig rief 2007 das Projekt ins Leben – nachdem er feststellte, dass kaum mehr gemeinsam in der Gesellschaft und in den Familie gesungen wird. Mündens Engagement ändert dies. Im MCC Halle Münsterland in Münster gibt es gleich zwei „Liederfeste 2019“ – am 20. und 21. Mai.

Kinder aus den angemeldeten Schulklassen der Jahrgangsstufen eins bis sieben üben seit November für den großen Auftritt. Dort, wo sonst meistens die großen Stars im Licht stehen, kommen die Kleinen groß heraus – und genießen ein Erlebnis, das den Gemeinschaftssinn fördert und lange nachklingt. Acht Lieder umfasst das Repertoire, z. B. Volkslieder wie „Kein schöner Land“, aber auch „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch oder „Ich wollt‘ ich wär‘ ein Huhn“. Münden weiß: „Singen bringt Lebenslust, macht Spaß, fördert das psychische sowie physische Wohlbefinden und ist Grundlage für jede Art von Musik.“