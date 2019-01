Exklusiver Blick hinter die Kulissen

Ob internationale Messe, großer wissenschaftlicher Fachkongress oder Konzert – im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland am Albersloher Weg in Münster finden seit über 90 Jahren die unterschiedlichsten Veranstaltungen statt. Wer schon immer mal einen Blick hinter die Kulissen des größten Veranstaltungszentrums der Region werfen wollte, dem bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit: Die WN verlosen zehn mal zwei Plätze für eine exklusive Backstage-Führung am 22. Januar (Dienstag) um 16.30 Uhr (Dauer ca. 45 Minuten). Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, ruft bis Sonntag (13. Januar) unter der Telefonnummer 0137/822 702 057 (0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz inkl. MwSt., mobil ggf. abweichend) an, nennt das Stichwort „Halle Münsterland“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer. Alternativ ist eine Teilnahme auch über das Online-Formular unter www.wn.de/verlosung möglich.Unter allen Teilnehmern losen wir die Gewinner aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Es gelten folgende Teilnahmebedingungen: www.wn.de/teilnahmebedingungen.