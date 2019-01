„Musical Highlights“ setzt auf die Stärken der Künstler und eine Programmauswahl, die den Abend zu einem Erlebnis macht. Geboten werden nur die Highlights, für die man sonst viele aufwendige Reisen in diverse Städte unternehmen muss. Exzellente deutschsprachige Sängerinnen und Sänger, allesamt erfolgreich auf den großen Musical-Bühnen, begeistern in einer rund dreistündigen Gala. Der Einsatz modernster LED-Technik unterstützt die Show wirkungsvoll. Gefühlvolle Balladen zum Mitschwärmen, fetzige Popnummern zum Mitschnipsen und dramatische Melodien zum Mitfühlen – das alles gibt es an einem Abend, in einer schwungvollen Show mit ausgewählten Höhepunkten.

