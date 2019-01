Verlosung : Die Westfälischen Nachrichten verlosen dreimal zwei Eintrittskarten für die Tanzshow „Night of the Dance“ am 27. Januar (Sonntag, 19 Uhr) in der Bürgerhalle Gronau (Spinnereistraße 20, 48599 Gronau). ' 0137 / 822 702 062 (0,50 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz inkl. MwSt., mobil ggf. abweichend). Stichwort: Night of the Dance. Teilnahmeschluss: Sonntag (13. Januar)