„Night of the Dance”

Gronau -

Die Tanzshow „Night of the Dance” bietet dem Zuschauer eindrucksvolle Tanzszenen im Stile vieler beliebter Tanzshows an einem Abend – dominiert wird der von Tanzeinlagen aus der erfolgreichen irischen Stepptanzproduktion „Riverdance“. Am 27. Januar (Sonntag, 19 Uhr) ist das brandaktuelle Programm „Irish Dance Revolution“ in der Bürgerhalle Gronau zu erleben.