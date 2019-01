Maestro bietet „Klezmer for Peace“

Giora Feidman mit neuem Projekt zurück in Münster/ WN verlosen Karten

Münster -

„Klezmer for Peace“ heißt es am 26. Januar in Münster. Diese Friedensbotschaft beschreibt, dass Musik Widersprüche überwinden kann und darin auch ihre gesellschaftliche Relevanz liegt. Das lebt Giora Feidman schon lange – jetzt kehrt der Klarinettist und Instrumentalsolist der Klezmermusik mit neuem Programm nach Münster zurück. Die WN verlosen Tickets für den Abend.