Diesen und weiteren interessanten Themen widmen sich die Westfälischen Nachrichten und die Alexianer in Münster in ihrer gemeinsamen Veranstaltungsreihe „ Alex Talk“ auch in diesem Jahr mit ihren Gesprächen zur seelischen Gesundheit.

Die beiden Kooperationspartner möchten damit erneut fundierte Antworten zu psychischen Themen und Herausforderungen in jeder Lebensphase geben.

Für alle Vorträge stehen erfahrene Experten aus den fünf Alexianer Fachkliniken zur Verfügung.

Der gesamte Erlös aus den Einnahmen der Eintrittskarten kommt auch diesmal wieder der WN-Spendenaktion zugute. „Im vergangenen Jahr haben die Gäste des Alex-Talks durch ihre Eintrittsgelder insgesamt 2202 Euro zu den WN-Spendenprojekten beigesteuert“, freut sich WN-Redakteur Stefan Werding.

Als Moderator wird er erneut durch die Veranstaltungen in der Alexianer-Waschküche führen.