Nach der Auszeit auf großer Reise

Sein erstes Album „Laufen Lernen“ finanzierte Giesinger über eine Crowdfunding-Kampagne. Das zweite Album „Der Junge, der rennt“ brachte ihm den Durchbruch. 2016/17 spielte er über dreihundert Konzerte. Giesinger sagt selbst: „Verrückt, was in ein paar Jahren so passiert.“ Nach seiner kleinen Auszeit wertete er: „Wenn ich etwas aus dieser Reise mitnehme, dann ist es die Erkenntnis, dass für mich eine gewisse Balance genau das Richtige ist.“

Im letzten Sommer hatte er 45 Festivalauftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit dem neuen Album macht er sich zum ersten Mal bewusst, welchen Weg er hinter sich hat und reflektiert über die Phase des permanenten Unterwegsseins. Giesinger zählt heute zu den relevantesten deutschen Pop-Künstlern und zeigt durch seinen unermüdlichen Antrieb immer wieder, wie sehr er liebt, was er tut. Nach wie vor ist es das Größte für ihn, auf der Bühne zu stehen. Dabei ist er seinen Fans immer ganz nah. Keine Frage: Der Junge mit der Gitarre, der einst in den Fußgängerzonen Oasis-Cover spielte, ist erwachsen geworden.