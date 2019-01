Masken, Magie, Mehlsuppe

Eine fünftägige „ WN unterwegs“-Reise vom 10. bis 14. März (Sonntag bis Donnerstag) führt die Teilnehmer zu den Höhepunkten der Region und verknüpft ein abwechslungsreiches Ausflugsprogramm mit dem einmaligen Fasnachtstreiben. Auf dem Programm stehen Besichtigungen in Basel, wo das berühmte Münster und die Altstadt bei Führungen erkundet werden. Viele urige Lokale laden zudem in der Fasnachtszeit zur Mehlsuppe ein, dem traditionellen Gericht der „drey scheenschte Dääg“. Auch der höchste Wasserfall Europas, der Rheinfall in Schaffhausen, sowie die längste gedeckte Holzbrücke Europas in Bad Säckingen und die atemberaubenden Chagall-Fernster in Zürich dürfen nicht fehlen. Diese Reise kostet für WN-Abonnenten 769 Euro im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 89 Euro).

