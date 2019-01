Im krassen Gegensatz dazu stehen die sagenumwobenen Gipfel der Tatra, dem kleinsten Hochgebirge der Welt – die ebenfalls zu Polens Attraktion der Superlative zählen. Diese beiden Höhepunkte zeigen eindrucksvoll die Vielfalt an Sehenswürdigkeiten, die die Reiseteilnehmer während dieser exklusiven „ WN unterwegs“-Flugreise vom 29. Mai bis 3. Juni (Mittwoch bis Montag) erwartet. Ausgehend von einem Vier-Sterne-Hotel in Krakau erkunden die Teilnehmer in thematischen Reisetagen die zum UNESCO-Welterbe zählende Altstadt sowie die herausragenden Kulturschätze der Region, wie die Benediktinerabtei Tyniec, eines der ältesten Klöster Polens, oder das verträumte Kleinod Tarnów, das aufgrund seiner vielen Renaissancebauten auch den Beinamen „Perle der Renaissance“ trägt. Für WN-Abonnenten kostet diese fünftägige Flugreise 1.299 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive des gesamten Programms mit Hin- und Rückflug ab/bis Düsseldorf, allen Eintritten und Führungen (Einzelzimmer-Aufpreis: 199 Euro).

