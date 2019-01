Benaissa Lamroubal, Khalid Bounouar, PU, Alain Frei , Ususmango, Salim Samatou, DJ Wati, Babak Ghassim und Hany Siam sind die „Rebellen“, die einmal mehr zeigen, dass Deutschland für Vielfalt steht, genau wie „RebellComedy“. In der neuen Show heißen sie alle willkommen im Zoo. Die Bewohner dort unterscheiden sich zwar nicht so sehr von den Besuchern, stammen aber aus fremden Ländern und leben schön geordnet in Gehegen. Natürlich steht jeder von ihnen stellvertretend für seine Spezies. Auf Schildern kann man Wissenswertes über die Arten erfahren: Die Nafris – sie sind laut, haarig, trinken Minztee und sind hinter Frauen her. Aber keine Sorge, es gibt einen Wärter und alle Zoobewohner sind dressiert. Einige führen sogar zur Begeisterung der Zuschauer richtige Kunststücke auf.

