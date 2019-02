Die Band um Sänger Volker Petersen (alias Sweety Glitter) hüllt ihre Musik in den Glitzer und Glamour der 1970er-Jahre. David Bowie , T. Rex, The Sweet und Slade lassen grüßen. Das musikalisch und optisch unvergleichliche Programm beinhaltet selbstverständlich auch unvergessene Hits wie „Children Of The Revolution“, „20th Century Boy“ oder „Don’t Bring Me Down“.

Als Support-Act wollen die „Beat Club Greven Allstars“ mit kernigen Rock-Klassikern aus dem Repertoire von Lennon/McCartney, Jagger/Richards, Pete Townshend und weiteren Rocktitanen die Party von Beginn an zum Kochen bringen. Das Publikum erwartet ein Rock-Abend mit großartigem Entertainment und eine bunte Hommage an die wilden 70er-Jahre, bei der alle Fans der originären, handgemachten Rockmusik auf ihre Kosten kommen werden.