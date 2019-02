Dieser Winter ist für Raffaela Busse so ganz anders als der vergangene. Ein bisschen Schnee, ab und zu Temperaturen unter null Grad – das war vor einem Jahr für die Kernphysikerin von der Universität Münster ganz anders. Da lebte die Wissenschaftlerin in der Antarktis – und da haben es die eisigen Temperaturen selbst im antarktischen Sommer in sich.

Raffaela Busse forschte in der Scott-Amundsen-Station über Neutrinos, das sind in der Physik Teilchen, die nach wie vor große Geheimnisse bergen. Von ihrer Arbeit im ewigen Eis erzählt Raffaela Busse am kommenden Freitag (15. Februar) um 16.15 Uhr bei der nächsten Kindervorlesung im großen Hörsaal H1, Schlossplatz 46.

Welche Kleidung wärmt bei minus 75 Grad Celsius am besten? Wo wächst im ewigen Eis Gemüse? Und wie ist es, monatelang auf engem Raum mit wenigen Menschen zusammenzuleben? Das sind Fragen, die die 27 Jahre alte Forscherin nach ihrem Jahr in der Antarktis beantworten kann.

Über ein Jahr, von November 2017 bis Dezember 2018, war die Wissenschaftlerin am Südpol. Als hier in Münster ihre Kollegen an der Uni im besonders heißen Sommer schwitzten, erlebt sie den antarktischen Winter mit extremen Minustemperaturen und Dunkelheit. Im Südpol-Sommer, also in den Monaten, wenn hier Winter herrscht, war es warm genug, um draußen auch kurz die faszinierende Schnee- und Eislandschaft zu genießen. Raffaela Busse schrieb in einem Internet-Blog über ihre Erfahrungen – dort war etwa zu lesen, wie viele verschiedene Nuancen von Weiß sie im beinahe endlosen Schnee der Antarktis wahrgenommen hat.

Nach den Neutrinos, Teilchen, von denen Physiker wissen, dass es sie gibt, die aber bisher weiter schwer nachzuweisen sind, hat Raffaela Busse im kilometertiefen Eis im Projekt „Ice-Cube“ gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern gesucht.