Ob Burgtheater Wien , Residenztheater München, Volksbühne Berlin oder das Hamburger Schauspielhaus – alle Schauplätze sind „ihre“ Theater, an denen sie Triumphe feiert. Die Persönlichkeit der österreichischen Schauspielerin Birgit Minichmayr (41) wird auch in Film und Fernsehen erlebbar, wie etwa in der Serie „Dengler“ und zuletzt in „Drei Tage in Quibéron“, dem vielfach ausgezeichneten Film über Romy Schneider.

In der Weverinck-Reihe liest Birgit Minichmayr aus den Werken von Dorothy Parker (1893-1967), der US-amerikanischen Schriftstellerin, die zu den bedeutendsten Autorinnen ihrer Zeit gerechnet wird und die zahlreiche Gedichte und Kurzgeschichten schrieb. Parker galt im New York der 1920er- und 30er-Jahre als Berühmtheit. Die Texte der engagierten Feministin haben nichts von ihrer brillanten Scharfzüngigkeit verloren.