Das neue Album ist ein besonderes, die Tour dementsprechend auch: Für das Jubiläumsalbum durften die Fans über die Zusammenstellung der Songs mitbestimmen. Als Überraschung packten die Schlagerfreunde zwei brandneue Hits dazu, die es in sich haben – „Gespenster der Nacht“ und „Die Welt braucht Liebe“.

Wie in all den Jahren sind die Konzerte der beiden Schlagerlieblinge Events, bei denen man nicht still sitzen, sondern einfach loslassen, Spaß haben und mitfeiern darf. Die leidenschaftlichen Profis sind immer zu einem Scherz aufgelegt und dabei stets charmant.