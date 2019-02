Perspektive für Nachwuchs-Kicker

Münster -

Fußball-Junioren der Jahrgänge 2006 bis 2009, also D- und E-Jugendkicker, die in einem Verein spielen und sich den Sprung zum SC Preußen Münster zutrauen, können sich bewerben: Die Nachwuchsabteilung des Drittligisten führt am 24. März (Sonntag) im Stadion an der Hammer Straße den Preußen-Talenttag durch, präsentiert von der Westfälischen Provinzial Versicherung, der Senger Gruppe und SCP-Medienpartner Westfälische Nachrichten.