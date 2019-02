Sein jüngstes und schon siebtes Album trägt den Namen „Alles ist jetzt“ und steht im Mittelpunkt seiner Tour, die den Songwriter, Gitarristen und Rocksänger am 16. März (Samstag, 20 Uhr) nach Münster bringt. Für den Auftritt im MCC Halle Münsterland verlosen die WN jetzt Tickets.

In zwölf neuen Songs bringt er seine Sicht auf das „Jetzt“ auf den Punkt – mit Leichtigkeit und Bodenhaftung zugleich. Gemäß dem Motto „Das Leben ist kurz, zu kurz für ein langes Gesicht“ gehen die Stücke ins Herz, in den Bauch und ins Bein. Bosse bleibt offen und unverstellt. Sein Album ist die Einladung, sich seiner selbst bewusster zu werden und Gefühle zu teilen. Aber auch die Bitte, die Dinge nicht einfach geschehen zu lassen, sondern sich zu engagieren. In der Zuversicht, dass am Ende das Gute gewinnt.

Bosse zeigte schon immer Haltung und Glaubwürdigkeit. In seiner strikten und lauten Position gegen jede rechte Deutschtümelei und jedes nationalsozialistische Gedankengut. Und in seinem Engagement und seiner Unterstützung für verschiedene NGOs.