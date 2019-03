Scheinbar mühelos singt der 1945 in Utrecht geborene van Veen sein Repertoire in fünf Sprachen. 1966 stand er zum ersten Mal auf der Bühne, und seitdem reist er mit seinen Vorstellungen rund um die Welt. Als Komponist, Maler, Sänger, Clown, Violinist und vor allem melancholischer Chansonnier. Bereits bei seinem ersten Auftritt in Deutschland im Mai 1974 bezauberte ein damals hierzulande völlig unbekannter, selbst ernannter „Holländischer Clown mit Glatze“ sein Publikum. In seiner großen Karriere feiert van Veen mithin sein 45-jähriges Bühnenjubiläum in Deutschland. Mit auf Tour sind die Weltklassegitarristin Edith Leerkes, und Sängerin/Geigerin Jannemien Cnossen, die niederländisch-spanische Perkussionistin Wieke Garcia und der junge virtuose Bassist Kees Dijkstra.

Ticket-Info & Leser-Vorteil Karten für den „Neue Saiten!“-Abend am 15. März (Freitag, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland sind u. a. erhältlich im WN-Ticket-Shop am Prinzipalmarkt 13-14. Mit dem Vorteil-Coupon der Westfälischen Nachrichten erhalten Leser beim Kauf einer Eintrittskarte im Ticket-Shop 10 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis. Hier geht es zum Coupon ! ...

Nie weiß man genau, was van Veen spielen wird. Seine Vorstellung kann sich von einem Tag auf den anderen ändern. In seinem Genre ist er vollkommen einzigartig. Seine Kreativität und Energie ist schier unerschöpflich und endet nicht bei der Kunst, sondern lässt auch ein großes soziales Engagement zu. In seiner Arbeit unterwirft er sich konsequent und ohne Wenn und Aber menschlichen Tugenden wie Warmherzigkeit, Respekt, Liebe und Toleranz. Seine Töne und Texte sind in der Summe ein Plädoyer für den aufrichtigen Menschen.