Münster -

Für die verpflichteten Künstlerinnen und Künstler steht wieder ein echter Comedy-Marathon an – für die Zuschauer wird es bequemer: Die „15. Komische Nacht Münster“ bringt am 21. März eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate wieder in die Unistadt. Die WN verlosen Karten für den Abend im Hot Jazz Club am Hafen.