Legenden der Soulmusik

Münster -

Der ausgefeilte mehrstimmige Falsett- und Satzgesang ist noch immer ihr Markenzeichen. Und die „Boygroup“ von einst ist, wenn auch in anderer Besetzung, noch immer zu erleben. „The Temptations – Reunion of Legends“ reisen mit dem Programm „Motown Greatest Hits Tour 2019“ zu den Fans der großen Soulmusik made in USA und gastieren am 23. Mai in der Jovel Music Hall in Münster. Glenn Leonard, Joe Herndon und G. C. Cameron sind dabei.