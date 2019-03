Der Frühling bringt den Send mit

Münster -

Offiziell und dementsprechend im Kalender eingetragen beginnt in diesem Jahr der Frühling am 20. März. Naheliegend, dass der Frühjahrssend in Münster seinen Namen also zu recht trägt: Vom 23. bis 31. März lockt das größte Volksfest große und kleinere Menschen an, denn stets werden alle Generationen von dieser Kirmes in den Bann gezogen. Für die Sendpremiere 2019 verlosen die WN Bummelpässe, die einen vergünstigter Besuch möglich machen.