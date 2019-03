Die Hauptmoderatorin des „ ZDF Morgenmagazin“, die im eigenen Format das Magazin „ Dunja Hayali “ präsentiert und nun auch das ZDF- Sportstudio, ist gesellschaftlich vielfach engagiert und erhielt im Vorjahr das Bundesverdienstkreuz für ihr Engagement gegen Extremismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und für ihre journalistische Arbeit.

„Ich hatte nie das Gefühl, nicht deutsch zu sein. Erst als ich im Fernsehen auftauchte, begann man, mir meine Heimat abzusprechen. Heute frage ich mich: In welchem Deutschland möchte ich und wollen wir eigentlich leben?“, beschreibt die Autorin, die mit dem Buch „Haymatland. Wie wollen wir zusammenleben?“ ein sehr persönliches Werk vorlegt. In Deutschland, im Einwanderungsland, in dem Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen eine neue Heimat suchen, gelte es, das zu sichern, was auf dem Spiel steht – „nämlich unsere liberale Demokratie“.