Das Spektakel feiert Jubiläum

Docklands-Festival am 1. Juni am Hawerkamp

Münster -

Das zehnjährige Jubiläum soll laut Veranstalter das bisher eindrucksvollste Technospektakel werden, das das Münsterland je gesehen hat. Das große Docklands-Festival steigt am 1. Juni am Hawerkamp in Münster und lockt bis zu 15 000 tanz- und feierwütige Freunde der elektronischen Musik an.