Die Show „Afrika! Afrika!“ macht Station in Münster

Münster -

In dieser Woche startet die neue Show mit Auftritten in Düsseldorf ihre große Tour: Die Neuinszenierung des Welterfolges „Afrika! Afrika!“ begeisterte schon 2018 über 180 000 Zuschauer. Am 23. Mai ist das MCC Halle Münsterland gebucht.