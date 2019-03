Münster -

Diese jungen Männer haben gute Erinnerungen an Münster. „Viele Studenten, viele Fahrräder – es ist ein bisschen so wie in Aachen, wo wir mit Rebell Comedy begonnen haben“, sagt Comedian Ususmango vor dem neuen Auftritt des Stand-Up-Comedy-Ensembles am 30. März im MCC Halle Münsterland.