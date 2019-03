Verblüffend nah am berühmten Original

Münster -

In Alabama/USA wurde ihr Talent seinerzeit im Kirchenchor entdeckt. Dorothea „Coco“ Fletcher wuchs mit den Songs der großen Jazz- und Blues-Sänger auf. Nach zahlreichen Clubauftritten feierte sie ihre ersten Erfolge in Las Vegas – mit The Platters, Bobby Womack oder Millie Jackson. Nicht zufällig also steht „Coco“ Fletcher im Fokus des Musicals „Simply The Best“ – als Rock-Legende Tina Turner. Am 27. April 2020 ist die Show im MCC Halle Münsterland zu erleben.