Halle/Westfalen -

Das bereits 14. Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft in Ostwestfalen – 13 Mal gastierten die Männer hier, einmal die Handballerinnen – bringt am 13. April (Samstag, 14 Uhr) ein neues Highlight ins Gerry-Weber-Stadion: In Halle/Westfalen spielt die Handball-Nationalmannschaft der Männer in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 gegen Polen. Die WN verlosen Karten für das wichtige Match.