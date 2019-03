Am 14. Mai (Dienstag, 19 Uhr) sorgt die Borussia um ihren Vorsitzenden und bestens vernetzten Sportart-Experten Michael Schmitz gemeinsam mit dem Sportamt der Stadt für die Duelle der Stars an den Platten. Das erlesene Starterfeld wird dieses Jahr wieder von Ausnahmekönner Timo Boll angeführt. Der Weltreisende in Sachen Tischtennis war schon mehrmals in Münster – jetzt soll der 38-Jährige direkt von der Weltmeisterschaft in Budapest kommen. Der im Odenwald lebende Linkshänder holte sich zuletzt in Wetzlar seine 13. deutsche Meisterschaft im Einzel. Der Rekord wird wohl für sehr, sehr lange Zeit gelten. Vielleicht für die Ewigkeit. Boll hatte zuvor angekündigt, fortan keine solchen Meisterschaften mehr zu bestreiten. Vorrang haben sein Verein Borussia Düsseldorf und die großen Turniere.

In Münster sind auch die beiden deutschen Nationalspieler Ruwen Filus und Ricardo Walther dabei, außerdem der fünffache Weltmeister Jörgen Persson (Schweden), der Österreicher Daniel Habesohn und der kasachische Profi Kirill Gerassimenko, der für Grenzau spielt und im Sommer zu Werder Bremen wechselt.