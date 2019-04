Halle/Westfalen -

„Das Große Schlagerfest – Die Party des Jahres 2019“ hat alleine über 25 Termine in Deutschland und Österreich. Und einen Auftritt gibt es auch ganz in der Nähe – am 28. April (Sonntag, 18.30 Uhr) im Gerry-Weber-Stadion in Halle/Westfalen.