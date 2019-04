Die schnelle „Schmitzeljagd“

Der 1974 in Leverkusen geborene Ralf Schmitz absolvierte nach der Schule eine Ausbildung als Schauspieler und Tänzer. Schon zu Beginn seiner Karriere entdeckte er seine Liebe zur Improvisation, die er in der bekannten Bonner Theatergruppe „Die Springmaus” auslebte. Der Sprung ins TV erfolgte mit seiner Rolle in der Sketch-Comedyserie „Die Dreisten Drei”, für die er 2003 den „ Deutschen Comedypreis ” als „Newcomer des Jahres” erhielt. Auf der Kinoleinwand zeigte der Comedian sein schauspielerisches Können als „Sunny” in „7 Zwerge – Männer allein im Wald” und „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug”. Und weil er ein echtes Multitalent ist, brachte er sich wiederholt als Synchronsprecher ein. Seine lustigsten persönlichen Alltagserlebnisse teilt Ralf Schmitz nicht nur auf der Bühne mit den Fans, sondern hält sie auch in seinen Büchern fest.

In der neuen Show eilt der „Humor-Flummi“ von Pointe zu Pointe, erfüllt ein Arsenal an krassen Figuren in kunstvollen Solo-Sketchen mit Leben und sorgt dazu mit einzigartigen Impros für Lachattacken und unvergleichliche Momente. Weil unsere moderne Welt eine hektische Schnitzeljagd nach Glück ist, heißt seine Show fast genauso ...