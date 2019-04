Die WN verlosen jetzt Tickets für einen ganz besonderen „Tanz in den Mai“: Im Atrium des Cinetech-Kinocenters steigt am 30. April (Dienstag, 20 Uhr) die „New Orleans Mardi Gras Boogie Night“ mit einer ungestümen Mischung aus Boogie Woogie, Second Line, New-Orleans-Brass und Mardi-Gras-Tönen.