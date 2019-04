Das Ziel, den Zechenbahnhof Piesberg, steuert der „Teuto-Express“ an. Gestartet wird am Hauptbahnhof in Münster/Westfalen um 9.10 Uhr. Weiter geht es über Westbevern (9.20 Uhr), Ostbevern (9.30 Uhr), Kattenvenne (9.40 Uhr) und Lengerich (10 Uhr) nach Osnabrück. Gezogen wird der Nostalgiezug von der historischen Dampflok 78 468, Baujahr 1923. Die Dampflok kommt unter anderem vor zweiachsigen Personenwagen mit offenen Plattformen zum Einsatz. So können die Fahrgäste erleben, wie Schüler und Berufstätige bis in die 1960er-Jahre regelmäßig unterwegs waren.

Der Verein Eisenbahn-Tradition aus Lengerich ist der Betreiber des historischen Dampfzugs „Teuto-Express“. Am Ziel angekommen, gibt es diverse Dampfloks und andere historische Eisenbahnfahrzeuge zu bestaunen. Erlebnisfahrten sowie das Vermitteln von „Dampflok-Wissen“ für alle stehen auf dem Programm. Lokwechsel und das Rangieren der mit Wasser und Kohle beladenen Wagen sind zu erleben. Die in unmittelbarer Nähe liegenden Einrichtungen wie das Piesberger Gesellschaftshaus, das Museum Industriekultur, das Museum für feldspurige Industriebahnen sowie der Kultur- und Landschaftspark Piesberg sind lohnenswerte Ausflugsziele.