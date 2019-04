Burdon ist unterwegs auf seiner diesjährigen Abschiedstournee und bestreitet zusammen mit seiner Band „The Animals“ nur dieses eine Open-Air-Konzert in Deutschland. In seiner großen Karriere über fünf Jahrzehnte schaffte er es wie kein Zweiter, „schwarzen“ Gesang überzeugend zu zelebrieren. Der Mitpionier des britischen Bluesrock teilte die Bühne mit Jimi Hendrix, Chuck Berry und Bruce Springsteen. Unvergessen sind Songs wie „The House of the Rising Sun “, „Don’t Bring Me Down“ und „Ring of Fire“.

In Greven wird die reizvolle Verbindung zwischen dem Rocksound der 1960er- und der 1980er-Jahre geknüpft. Die Rock-Enthusiasten haben unterschiedliche Bands verpflichtet. „Reggatta meets Sting “ gehört derzeit zu den besten „The Police“- und „Sting“-Tribute-Bands in Deutschland. Eröffnet wird das Festival von den „Beat-Club-Allstars“, also der Hausband des Beat Club Greven.