13. Klassik Open Air Greven am 30. Juni

Greven -

Vier Orchester, zwei Chöre und rund 250 Mitwirkende auf einer vergleichsweise monumentalen Bühne: Alleine die Eckdaten beschreiben bereits den Aufwand für das 13. Klassik Open Air Greven am 30. Juni (Sonntag) in der Emsaue. Seit 2007 ist ein Abend dieses Formats aus dem Veranstaltungskalender von „Greven an die Ems!“ nicht mehr wegzudenken.