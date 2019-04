Boll und Kollegen an den Platten

Münster -

Der Superstar tröstete sich ein wenig mit Blick in die Zukunft. „Es kommen ja noch ein paar Chancen bei Weltmeisterschaften“, sagte Timo Boll nach seiner Rückkehr nach Deutschland. Die Titelkämpfe in Ungarn musste der 38-Jährige erkrankt vorzeitig beenden. Daheim bei seiner Familie in Höchst im Odenwald wird er sich auskurieren.