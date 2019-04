Kelly kommt nicht allein

Münster -

Am 13. September steigt die Premiere einer Konzertreihe namens „emsLIVE“ im MCC Halle Münsterland. Michael Patrick Kelly steht an diesem Freitag im Mittelpunkt. Der Veranstalter kündigte an, einen zweiten „Headliner“ zu verpflichten. Eröffnet wird das Popkonzert von Eule. Die Berlinerin war mit ihrem Album „Musik an, Welt aus“ im Frühjahr bereits auf Deutschland-Tour.