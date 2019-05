Schnuppersegeltag lockt auf den Aasee in Münster

Menschen ab sechs Jahren werden an dem Tag von Experten unterrichtet in der hohen Kunst des Sports auf dem Wasser. Voraussetzungen für die Teilnahme sind ausreichende Schwimmkenntnisse. Gewünscht sind sportliche und wetterfeste Kleidung ebenso wie rutschfeste Schuhe, möglichst mit Gummisohle. Die Boote sind fertig aufgebaut – am Schnuppertag geht es in allererster Linie um das aktive Erlernen erster Grundkenntnisse. Nicht selten kommen Interessenten nach der ersten Runde auf dem Aasee auf den Geschmack und werden selbst zu Seglern.

Info Am 26. Mai (Sonntag) beginnen die Schnupperstunden um 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr. Anmeldungen mit Angabe der gewünschten Zeit sind bis zum 23. Mai (Donnerstag) per E-Mail zu richten an: info@overschmidt.de ...