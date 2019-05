Lern-Einheit im Segelboot

Münster -

Für den WN-Schnuppersegeltag – ausgerichtet in Kooperation mit der Segelschule Overschmidt – am 26. Mai (Sonntag, 13 bis 17 Uhr) können noch Plätze gebucht werden. Die kostenfreie Lern-Einheit richtet sich an Menschen ab sechs Jahren, die von Experten eingewiesen werden. Voraussetzungen für die Teilnahme sind ausreichende Schwimmkenntnisse. Gewünscht ist sportliche und wetterfeste Kleidung.