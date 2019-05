Kunst in der Stadt verändert das Bild

Das Angebot an eine Stadtgesellschaft zeigt, dass es öffentliche Poesie und ihr gemeinschaftliches Erleben geben kann. Kulturell barrierefrei und divers, intellektuell anspruchsvoll oder intensiv emotional. Oder alles zusammen. In jedem Fall aber verfolgt das Festival eine zutiefst inklusive Mission: Jeder kann, soll und darf dabei sein. Kunst in einem für alle zugänglichen städtischen Gefüge vermag das gewohnte Bild und seine Wahrnehmung jedenfalls auf Zeit zu verändern.

Ausblick auf die Flurstücke 019 in Münster 1/25 „Creatures“ und Fässer gaben bei der Programmvorstellung einen ersten Eindruck der „Flurstücke 019“ Foto: Oliver Werner

Punch Agathe Parade wird durch die Stadt ziehen. Foto: Oliver Röcke

Punch Agathe Parade wird durch die Stadt ziehen. Foto: Oliver Roeckle

Die „Creatures“ von Titanick und bodytalk aus Münster werden ALLES in der Stadt erkunden, als hätten sie noch nie so etwas gesehen. Foto: Oliver Werner

Vincent de Rooij lädt zum schrägen Kurztrip in eine flügellose Antonov 2 ein. Foto: Patrick Cooper

Das Ka ‘et Tanz-Ensemble besteht ausschließlich aus jüdisch-orthodoxen Männern. Foto: Flurstücke

Die „Creatures“ von Titanick und bodytalk aus Münster werden ALLES in der Stadt erkunden, als hätten sie noch nie so etwas gesehen. Foto: Uwe Köhler

Angie Hiesl und Roland Kaiser thematisieren mit Tonnen von Zucker dicke Menschen und was sie erdulden müssen. Foto: Roland Kaiser

Angie Hiesl und Roland Kaiser thematisieren mit Tonnen von Zucker dicke Menschen und was sie erdulden müssen. Foto: Roland Kaiser

Mit „BLOCK“ sind waghalsige Artisten auf verschiedenen Plätzen der Stadt zu bestaunen. Foto: Dan Tucker

Mit „BLOCK“ sind waghalsige Artisten auf verschiedenen Plätzen der Stadt zu bestaunen. Foto: Dan Tucker

Mit „BLOCK“ sind waghalsige Artisten auf verschiedenen Plätzen der Stadt zu bestaunen. Foto: Dan Tucker

Friederike Koch und Christof Debler lassen in vielen Sprachen Zungenbrecher-Sprecher „Die Geste des Sprechens“ hörbar werden. Foto: Friederike Koch

Die „Creatures“ von Titanick und bodytalk aus Münster werden ALLES in der Stadt erkunden, als hätten sie noch nie so etwas gesehen. Foto: Oliver Werner

Générik Vapeur schleppt mit „Bivouac“ mit Musikern und Komödianten über 100 Blechfässer donnernd durch die Stadt zum Domplatz. Foto: David Street

Thies Mynther und Veit Sprenger juckeln mit einem Klangwunderautomaten als Hommage an Moondog durch die Stadt. Foto: Flurstücke

Das Kuratorenteam (v.l.): Clair Howells und Uwe Köhler (Theater Titanick), Winfried Bettmer (Filmwerkstatt Münster), Ludger Schnieder (Theater im Pumpenhaus) und Merle Radtke (Kunsthalle Münster). Foto: Oliver Werner

Clair Howells (Theater Titanick) Foto: Oliver Werner

Uwe Köhler (Theater Titanick) Foto: Oliver Werner

Winfried Bettmer (Filmwerkstatt Münster) Foto: Oliver Werner

Merle Radtke (Kunsthalle Münster) Foto: Oliver Werner

Ludger Schnieder (Theater im Pumpenhaus) Foto: Oliver Werner

Fritz Schmücker und Thomas Schauder bei der Programmvorstellung mit „Creatures“. Foto: Oliver Werner

Frank Knura (Sparkassen-Stiftung) und Frauke Schnell (Kulturamt) bei der Programmvorstellung mit „Creatures“. Foto: Oliver Werner

Die „Creatures“ von Titanick und bodytalk aus Münster werden ALLES in der Stadt erkunden, als hätten sie noch nie so etwas gesehen. Foto: Uwe Köhler

Alle Sparten der darstellenden Künste werden einbezogen, nämlich Theater, Tanz, Film und Performance. Clair Howells und Uwe Köhler (Theater Titanick), Ludger Schnieder ( Theater im Pumpenhaus ), Winfried Bettmer (Filmwerkstatt Münster) und Merle Radtke (Kunsthalle Münster) sind gemeinschaftlich verantwortlich und bringen ihren speziellen Blick auf die Kunst ein, wodurch sich eine extreme Projekt-Bandbreite ergibt.