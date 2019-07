Faszinierende Urzeitwelt auf 2 000 Quadratmetern

„Dino-World – Eine Reise in die Welt der Giganten“

Münster -

Dinosaurier zählen zu den faszinierendsten Spezies, die je den blauen Planeten bevölkert haben. Knapp 200 Millionen Jahre dauerte ihre Herrschaft. Wie sah die Erde zur Zeit der Urzeitriesen aus? Was hatte es mit dem Urkontinent Pangea auf sich? Diesen und anderen Fragen auf den Grund geht die Ausstellung „Dino-World – Eine Reise in die Welt der Giganten“ in der Messehalle Nord des MCC Halle Münsterland vom 29. Juni bis 8. September.