Ein Stückchen Marathon aktiv erleben

Die WN verlosen zweimal zehn Startplätze für den Agravis-Gesundheitslauf innerhalb des Münster-Marathons am 8. September (Sonntag). Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt bis zum 17. Juni (Montag) ein kreatives Gruppenfoto seines Lauftreffs per E-Mail an marketing@wn.de , Stichwort: Gesundheitslauf. Eine Jury wählt die Gewinner. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Teilnahmebedingungen unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen