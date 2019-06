Bevor der gebürtige Londoner, der längst in den USA lebt, im Jahr 1975 Eric Woolfson traf, lernte er als Tontechniker und wirkte bei Beatles-Alben ebenso mit wie an Werken von Paul McCartney, den Hollies oder Jon Miles und Steve Harley. Woolfson wurde dann sein Manager, musikalischer Mitstreiter und Songwriting-Partner der Band, die als „The Alan Parsons Project“ Welterfolge feiern sollte. Nach „Tales of Mystery and Imagination“ und dem Wechsel zu Arista Records lieferten beide bis 1987 eine ganze Reihe von Hitalben wie zum Beispiel „Eye in the Sky“ aus 1982.

Parsons langjährige Passion für Zauberei kommt auf seinem neuen Werk nicht alleine im Albumtitel „The Secret“ zum Tragen. Mit seinem eingängigen Mix aus Pop-Rock mit Symphonic- und Progressive-Rock-Einlagen markiert „The Secret“ nach dem elektronischen „A valid Path“ (2004) eine Rückkehr zu genau dem Sound, der sein Project so bekannt machte. Die aktuelle Besetzung spielt seit 2010 in dieser Formation zusammen.